Анонимность денежных переводов. Комитет ВР не поддержал увеличение порога до 25 000 грн

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержал законопроект №3686 об увеличении суммы денежного перевода без идентификации плательщика. Решении было принято во время заседания комитета.

Законопроект предлагает увеличить сумму до 25 000 грн. Сейчас она составляет 5 000 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

За одобрение законопроекта проголосовало девять членов комитета, еще девять воздержалось и один проголосовал "против".

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин в ходе заседания напомнил, что закон о финмониторинге, фиксирующий текущую максимальную сумму денежных переводов без идентификации, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

28 апреля 2020 года вступил в силу закон о финансовом мониторинге, в соответствии с которым максимальный размер денежных переводов украинцами по стране ограничили суммой в 5000 грн (ранее было 15 000 грн). Закон запрещает анонимно переводить больше 5000 грн, пополнять на эту сумму счета других людей и платить за полученные товары и услуги наличкой без открытия счета в банке.

24 июля в Верховной Раде по инициативе 22 народных депутатов Слуги народа был зарегистрирован законопроект № 3686, предлагающий повысить сумму анонимных денежных переводов в пределах Украины до 25 000 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.