Украинцам могут разрешить переводить анонимно суммы до 25 000 грн

В Верховной Раде по инициативе 22 народных депутатов Слуги народа был зарегистрирован законопроект № 3686. Если его примут, украинцы смогут осуществлять анонимные денежные переводы в пределах Украины на сумму до 25 000 грн.

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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие позволит "восстановить справедливость и обеспечить конституционные права и свободы граждан Украины". Кроме того, авторы проекта утверждают, что он не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Обозначенная норма будет распространяться на все анонимные денежные переводы, совершаемые физическими лицами, при условии, что такие переводы не будут связаны с другими финансовыми операциями на сумму более 25 000 грн. При этом, если переводиться будут электронные деньги, то банк обязан будет запросить информацию о плательщике и получателе такого перевода.

28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге, в соответствии с которым максимальный размер денежных переводов украинцами по стране ограничили суммой в 5000 грн (ранее было 15 000 грн). С этого числа стало нельзя анонимно переводить больше 5000 грн, пополнять на эту сумму счета других людей и платить за полученные товары и услуги наличкой без открытия счета в банке.

Сейчас для подтверждения личности банки чаще всего просят украинцев предъявить паспорт или пройти верификацию при помощи платежной карты с введением от нее PIN-кода.

В ноябре прошлого года НБУ упростил процедуру перевода денег, переведя банки на стандарт IBAN.

В апреле 2020 года многие банки на период карантина снизили тарифы на переводы и отменили комиссии за обслуживание карт.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"