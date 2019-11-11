НБУ упростил процедуру перевода денег

Национальный банк Украины (НБУ) упростил требования по заполнению документов на перевод денег, сообщает пресс-служба регулятора.

В расчетных документах на перечисление средств будет исключен реквизит Код банка, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию.

"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года №162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN", - говорится в сообщении.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 ноября 2019 года №127, вступающим в силу с 13 января 2020 года.

Кроме того, этот документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.

Украинские банки завершили переход на стандарт IBAN 1 ноября.

Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа . Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил введение нового стандарта до 12 января 2020 года.

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