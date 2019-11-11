Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ упростил процедуру перевода денег

НБУ упростил процедуру перевода денег
11.11.2019, 14:31

Заполнять документы на перевод денег будет проще благодаря стандарту IBAN

Национальный банк Украины (НБУ) упростил требования по заполнению документов на перевод денег, сообщает пресс-служба регулятора.

В расчетных документах на перечисление средств будет исключен реквизит Код банка, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию.

"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года №162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN", - говорится в сообщении.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 ноября 2019 года №127, вступающим в силу с 13 января 2020 года.

Кроме того, этот документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.

Украинские банки завершили переход на стандарт IBAN 1 ноября.

  • Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил введение нового стандарта до 12 января 2020 года.

Читайте также: IBAN уже в Украине. Что это и как работает

Напишите нам
НБУ iban перевод денег
Комментарии
Последние новости
 