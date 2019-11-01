Все банки Украины перешли на IBAN - НБУ

Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Теперь номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе. Благодаря сокращению количества реквизитов использования этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", - говорится в сообщении.

Статистика Нацбанка подтверждает, что все больше клиентов проводят расчеты по стандарту IBAN: на 31 октября 103 участники Системы электронных платежей провели 66% платежей с использованием IBAN.

Переход на стандарт IBAN длился с 5 августа до 31 октября. В этот период банки предоставляли информацию о новых и измененных по стандарту IBAN счетах клиентов контролирующим органам.

В Нацбанке уточняют, что у клиентов еще есть время, чтобы привыкнуть к новому стандарту. До 12 января 2020 года можно использовать старые платежные реквизиты счетов. До этого времени банки будут принимать платежки, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN.

"Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года - с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN", - предупреждают в НБУ.

Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил введение нового стандарта до 12 января 2020 года.

К началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77.

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).