НБУ отсрочил полный переход на счета IBAN

Национальный банк Украины продлил до 12 января 2020 года полный переход на использование международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вплоть до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - только счет по стандарту IBAN", - говорится в сообщении.

Регулятор объясняет отсрочку обращением Государственного казначейства Украины, которое должно обеспечить выполнение бюджетных программ в полном объеме.

При этом НБУ отмечает, что с 5 августа банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно меняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Статистика Нацбанка подтверждает положительную динамику использования клиентами счетов по стандарту IBAN. На 1 октября 2019 года количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества совершенных платежей.

В НБУ уточняют, что перенос срока полного перехода на IBAN предусмотрен постановлением правления Нацбанка от 26.09.2019 г. №118, которое вступает в силу с 2 октября 2019 года.

Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября. При этом в НБУ не исключали, что полный переход на IBAN может растянуться до 1 января.

К началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77.

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).