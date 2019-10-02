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НБУ отсрочил полный переход на счета IBAN

НБУ отсрочил полный переход на счета IBAN
02.10.2019, 10:21

Нацбанк перенес на январь полный переход на международный номер банковского счета по просьбе Госказначейства

Национальный банк Украины продлил до 12 января 2020 года полный переход на использование международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вплоть до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - только счет по стандарту IBAN", - говорится в сообщении.

Регулятор объясняет отсрочку обращением Государственного казначейства Украины, которое  должно обеспечить выполнение бюджетных программ в полном объеме.

При этом НБУ отмечает, что с 5 августа банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно меняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Статистика Нацбанка подтверждает положительную динамику использования клиентами счетов по стандарту IBAN. На 1 октября 2019 года количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества совершенных платежей.

В НБУ уточняют, что перенос срока полного перехода на IBAN предусмотрен постановлением правления Нацбанка от 26.09.2019 г. №118, которое вступает в силу с 2 октября 2019 года.

  • Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября. При этом в НБУ не исключали, что полный переход на IBAN может растянуться до 1 января.

  • К началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77. 

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).
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