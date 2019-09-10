Полный переход на IBAN могут перенести на два месяца

Национальный банк Украины допускает отсрочку полного перехода на применение международного номера банковского счета IBAN на два месяца - до 1 января. Об этом завил заместитель главы НБУ Сергей Холод во время круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

"До 1 октября, в сентябре, будет проведена окончательная встреча. Если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая казначейство, банки будут уведомлены", - сказал Холод.

Он уточнил, что в таком случае полный переход на IBAN может быть перенесен на два месяца - до 1 января.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти на использование только IBAN. Но вероятность такой миграции на два месяца есть, удлинения срока", - добавил Холод.

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