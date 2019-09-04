В НБУ рассказали, сколько банков перешли на использование IBAN

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN) перешли 29 украинских банков из 77. Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ", - сообщили в НБУ.
В Нацбанке отмечают, что до 31 октября финучреждения могут проводить расчеты как по старым реквизитам, так и по новым. При этом, банки не имеют права отказать клиенту в переводе денег, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.
С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.
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