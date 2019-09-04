Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

В НБУ рассказали, сколько банков перешли на использование IBAN

В НБУ рассказали, сколько банков перешли на использование IBAN
04.09.2019, 17:02

Почти треть банков Украины полностью перешла на использование международного стандарта банковского счета

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN) перешли 29 украинских банков из 77. Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ", - сообщили в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что до 31 октября финучреждения могут проводить расчеты как по старым реквизитам, так и по новым. При этом, банки не имеют права отказать клиенту в переводе денег, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.

С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.

IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Введение кода IBAN было изначально предназначено для стандартизации межбанковских расчетов в ЕС, но сейчас он применяется и в других странах мира. IBAN позволяет ускорить и удешевить межбанковские платежи. Также идет процесс интеграции в систему расчетов с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчетов. Официально сопровождает этот стандарт ISO компания SWIFT.

Читайте также: IBAN уже в Украине. Что это и как работает

Напишите нам
НБУ банковский счет iban
Комментарии
Последние новости
 