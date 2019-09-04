В НБУ рассказали, сколько банков перешли на использование IBAN

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета (IBAN) перешли 29 украинских банков из 77. Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Сейчас клиенты 29 банков Украины во время перевода используют исключительно IBAN, что подтверждается статистикой проведенных платежей через систему электронных платежей НБУ", - сообщили в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что до 31 октября финучреждения могут проводить расчеты как по старым реквизитам, так и по новым. При этом, банки не имеют права отказать клиенту в переводе денег, если он предоставит любые из этих реквизитов банковского счета.

С 1 ноября все расчеты в Украине будут проводиться исключительно по номерам банковских счетов в формате IBAN.

IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Введение кода IBAN было изначально предназначено для стандартизации межбанковских расчетов в ЕС, но сейчас он применяется и в других странах мира. IBAN позволяет ускорить и удешевить межбанковские платежи. Также идет процесс интеграции в систему расчетов с использованием кода IBAN американской системы межбанковских расчетов. Официально сопровождает этот стандарт ISO компания SWIFT.

Нацбанк с 1 апреля 2019 года планировал внедрить международный номер банковского счета IBAN. Но потом, по просьбе банковского сообщества, перенес внедрение IBAN на 5 августа. Переходный период продлится до 1 ноября.

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