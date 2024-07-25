Бернар Арно потерял больше всего денег среди миллиардеров в 2024 году

Фото: Ian langsdon/EPA

Состояние основателя конгломерата по производству предметов роскоши LVMH – Бернара Арно — сократилось на $20 млрд за первую половину 2024 года. Это самое крупное падение личного капитала среди самых богатых людей планеты за этот период, сообщает агентство Bloomberg.

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Cокращение состояния Арно связано с экономическими проблемами в Китае, где упал спрос на предметы роскоши. Продажи LVMH в азиатском регионе, включающем Китай, сократились на 14% во втором квартале 2024 года.

Падение продаж в Китае задело и других владельцев люксовых брендов. О сокращении прибыли уже заявили Burberry Group, Cartier Richemont и Kering SA.

Среди других "неудачников" агентство называет китайского миллиардера Чжун Шаньшаня, который потерял $18 млрд в первом полугодии.

Илону Маску удалось увеличить личное состояние на 5% в 2024 году, несмотря на потерю $21 млрд капитализации Tesla после публикации неутешительного квартального отчета на этой неделе.

Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием $240,5 млрд, опережая Джеффа Безоса из Amazon на $37 млрд. Бернар Арно занимает третье место в списке миллиардеров с состоянием $187 млрд.