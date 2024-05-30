Безос подвинул Арно на вершине рейтинга самых богатых людей мира – Bloomberg

Джефф Безос (фото - ЕРА)

Основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира, по версии Bloomberg.

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По подсчетам агентства, состояние Безоса на сегодняшний день составляет $205 миллиардов, с начала года оно выросло на $27,9 млрд.

Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, опустился на второе место, его состояние $203 млрд. Еще в начале мая первое место в рейтинге самых богатых людей мира занимал Арно.

На третьем месте основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивают в $202 млрд.

В топ-10 самых богатых людей мира вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), соучредитель компании Google Ларри Пейдж ($156 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($152 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($148 млрд), экс-президент Alpha ($147 млрд), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($138 млрд) и американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($133 млрд).

Рейтинг самых богатых людей в мире. Данные:bloomberg

Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 451 место с состоянием $ 6,44 млрд. С начала года они увеличились на 598 миллионов долларов.