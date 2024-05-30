Безос посунув Арно на вершині рейтингу найбагатших людей світу – Bloomberg

Джефф Безос (фото - ЕРА)

Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу, за версією Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За підрахунками агенції, статки Безоса на сьогодні становлять $205 мільярдів, від початку року вони зросли на $27,9 млрд.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опустився на друге місце, його статки $203 млрд. Ще на початку травня перше місце у рейтингу найбагатших людей світу посідав Арно.

На третьому місці засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у $202 млрд.

До десятки найбагатших людей світу увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).

Рейтинг найбагатших людей світу. Дані:bloomberg

Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 451 місце зі статками $ 6,44 млрд. Від початку року вони збільшилися на 598 мільйонів доларів.