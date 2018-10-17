Бизнес определился с курсом гривни

Предприниматели ожидают усиления девальвации национальной валюты

Реклама Реклама

Более 90% руководителей украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают обесценивания гривни. Это на 15% больше, чем по итогам предыдущего квартала, свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что на фоне колебания курса гривни выросли девальвационные ожидания бизнеса.

"В последующие 12 месяцев ожидается усиление девальвационных процессов - среднее значение обменного курса гривни к доллару США - 29,6 (во II квартале - 28,63 грн/$)", - отмечают регулятор.

При этом, 65,1% респондентов, участвовавших в опросе, считают, что обменный курс превысит 29 грн/$.

Напомним, сейчас валютный рынок стабилизировался в районе 28-28,3 грн/$.