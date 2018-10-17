Бизнес определился с курсом гривни

Более 90% руководителей украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают обесценивания гривни. Это на 15% больше, чем по итогам предыдущего квартала, свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины.
В НБУ отмечают, что на фоне колебания курса гривни выросли девальвационные ожидания бизнеса.
"В последующие 12 месяцев ожидается усиление девальвационных процессов - среднее значение обменного курса гривни к доллару США - 29,6 (во II квартале - 28,63 грн/$)", - отмечают регулятор.
При этом, 65,1% респондентов, участвовавших в опросе, считают, что обменный курс превысит 29 грн/$.
Напомним, сейчас валютный рынок стабилизировался в районе 28-28,3 грн/$.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.