Больше богатых. Как изменилось благосостояние украинцев за девять лет. Исследование

Доля украинцев, кто считает свое финансовое состояние неудовлетворительным сократилась с 48% в 2011 году до 38,9% в 2020 году. Об этом сообщается в глобальном исследовании World Value Survey, адаптированного Украинским центром европейской политики.

Согласно исследованию, 45,1% украинцев в 2020 году считают, что имеют низкий уровень доходов. В 2011 году таких было 55%.

Также увеличилась доля украинцев, кто оценивает свой доход, как средний: до 37% в текущем году с 33% девять лет назад.

Сократилась доля тех, кто за последний год ни разу не голодал в Украине: до 71% в 2020 году с 52% в 2011 году.

За девятилетний период выросла доля украинцев, считающих себя счастливыми (до 78,3% с 68%), кто доволен своим здоровьем и самооценкой (до 62,5% с 53%), и кто чувствует себя в полной безопасности в своем доме (до 73,8% с 69%).

Украинцы стали более толерантными к больным СПИДом (негативное отношение осталось у 36,4% сограждан; было 52%), к сексуальным меньшинствам (негативно относятся 44,8% в 2020 году по сравнению с 62% в 2011 году) и абортам (оправдывают 21%, девять лет назад – 15,1%).

Также украинцы стали меньше уважать государственную власть: позитивное отношение к власти сохраняют 31,9% сограждан. В 2011 году этот показатель составлял 50%.

World Value Survey является долгосрочным сравнительным исследованием, разработанным в 1981 году профессором Рональдом Инглхартом из Мичиганского университета на базе Европейского исследования ценностей (EVS). Охватывает 120 стран. Украину оценивают в World Value Survey с 1999 года (четвертая волна исследования). Также данные по Украине приводились в пятой волне исследования (2006 год) и шестой – в 2011 году. После этого, данные по Украине приводятся в седьмой волне World Value Survey 2020

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.