Больше богатых. Как изменилось благосостояние украинцев за девять лет. Исследование
Доля украинцев, кто считает свое финансовое состояние неудовлетворительным сократилась с 48% в 2011 году до 38,9% в 2020 году. Об этом сообщается в глобальном исследовании World Value Survey, адаптированного Украинским центром европейской политики.
Согласно исследованию, 45,1% украинцев в 2020 году считают, что имеют низкий уровень доходов. В 2011 году таких было 55%.
Также увеличилась доля украинцев, кто оценивает свой доход, как средний: до 37% в текущем году с 33% девять лет назад.
Сократилась доля тех, кто за последний год ни разу не голодал в Украине: до 71% в 2020 году с 52% в 2011 году.
За девятилетний период выросла доля украинцев, считающих себя счастливыми (до 78,3% с 68%), кто доволен своим здоровьем и самооценкой (до 62,5% с 53%), и кто чувствует себя в полной безопасности в своем доме (до 73,8% с 69%).
Украинцы стали более толерантными к больным СПИДом (негативное отношение осталось у 36,4% сограждан; было 52%), к сексуальным меньшинствам (негативно относятся 44,8% в 2020 году по сравнению с 62% в 2011 году) и абортам (оправдывают 21%, девять лет назад – 15,1%).
Также украинцы стали меньше уважать государственную власть: позитивное отношение к власти сохраняют 31,9% сограждан. В 2011 году этот показатель составлял 50%.
- 18 сентября 2020 года институт демографии им. Птухи НАН Украины опубликовала исследование, в котором говорится, что в категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года.
- 8 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более четверти населения Украины находится за чертой бедности.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Комментарии