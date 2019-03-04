Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение
04.03.2019, 11:23

"Больше семи цифр до запятой" - Коболев о своей зарплате

"Больше семи цифр до запятой" - Коболев о своей зарплате

Глава Нафтогаза отказался называть точную сумму своей зарплаты

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев отказался назвать сумму своей заработной платы, сославшись на корпоративные правила. Так Коболев ответил на соответствующий вопрос во время программы Рандеву на 5 канале.

"Не могу это комментировать, поскольку эта информация является конфиденциальной. У нас в Нафтогазе есть правило - не комментировать индивидуальную зарплату человека", - сказал он, добавив, что по "украинским меркам она большая".

Реклама

По его словам, он не заполняет электронную декларацию, так как находится за пределами действия соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - добавил он.

Напомним, в январе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман предложил набсовету Нафтогаза пересмотреть контракты с руководством и исключить из них "заоблачные зарплаты".

В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Ранее сообщалось, что набсовет НАКа решил продлить контракт с Коболевым. Его месячная зарплата составит 2,08 млн грн.

Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.

Отправить:
Распечатать:
Теги: зарплата андрея коболева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 