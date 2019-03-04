"Больше семи цифр до запятой" - Коболев о своей зарплате

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев отказался назвать сумму своей заработной платы, сославшись на корпоративные правила. Так Коболев ответил на соответствующий вопрос во время программы Рандеву на 5 канале.

"Не могу это комментировать, поскольку эта информация является конфиденциальной. У нас в Нафтогазе есть правило - не комментировать индивидуальную зарплату человека", - сказал он, добавив, что по "украинским меркам она большая".

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По его словам, он не заполняет электронную декларацию, так как находится за пределами действия соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - добавил он.

Напомним, в январе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман предложил набсовету Нафтогаза пересмотреть контракты с руководством и исключить из них "заоблачные зарплаты".

В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Ранее сообщалось, что набсовет НАКа решил продлить контракт с Коболевым. Его месячная зарплата составит 2,08 млн грн.

Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.