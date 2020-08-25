Борьба с мошенничеством. Новая почта занялась безопасностью платежей клиентов
Компания "Новая почта" запустила услугу "Сейф-сервис" для обеспечения безопасности онлайн-сделок между клиентами. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Данная услуга предполагает создание гарантий при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту.
"Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя", — отмечают в компании.
В рамках "Сейф-сервиса" сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта "Новой почты". При этом нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется.
После этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель осматривает и забирает ее, зарезервированные средства перечисляются на карту продавцу.
В случае, если покупка по тем или иным причинам не подошла, она отправляется обратно продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.
"Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец же может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку", — сообщили в "Новой почте".
Данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.
Посылка, оформленная в рамках услуги "Сейф-сервис", может находиться в отделении до пяти дней, после чего она автоматически возвращается отправителю.
Данный сервис является бесплатным для продавцов, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 грн (на протяжении тестового периода, независимо от стоимости товара), а также оплачивает доставку.
- В августе платформа OLX сообщила о том, что опрос ее пользователей показал готовность 40% респондентов делать предоплату при онлайн-покупках.
- Также в августе в НБУ заявили о намерении повысить уровень безопасности в сфере перевода средств.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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