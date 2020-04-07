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Что покупают украинцы в условиях карантина. Данные OLX и Rozetka

Что покупают украинцы в условиях карантина. Данные OLX и Rozetka
07.04.2020, 16:29

На онлайн-площадках OLX и Rozetka пользователи активнее ищут товары для уборки дома и фитнеса

В марте покупатели больше интересовались товарами для спорта и уборки дома. А еще стали чаще искать велосипеды и мопеды. Такие данные опубликовали на платформе OLX. О похожих тенденциях в поведении пользователей также рассказали в компании Rozetka.

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В OLX отмечают, что повысился спрос на бытовую химию. Количество уникальных пользователей, которые просматривали такие объявления увеличилось в 4,5 раза по сравнению с первой неделей марта. Предложение тоже выросло: если в начале месяца в день публиковали около 340 объявлений о продаже моющих средств, то к концу месяца показатель достиг 1150.

Интерес к товарам по уходу за собой вырос больше чем в два раза. Повысилось и предложение. В начале месяца каждый день появлялось около 2340 объявлений в разделе “красота и здоровье”, потом число увеличилось до 4580.

По данным платформы, в первую неделю марта около 3 000 пользователей в день интересовались товарами для фитнеса. В 20-х числах марта количество просмотров увеличилось до 6300. Предложение осталось почти на прежнем уровне.

Также пользователи начали почти в два раза чаще переходить на сообщения о продаже продуктов питания, отмечают в OLX. Количество новых предложений выросло на 71%.

"Монополией", "Уно" и другими настольными играми стали интересоваться на 79% больше. А количество таких новых объявлений выросло на треть. Украинцы в полтора раза чаще реагировали на объявления о продаже игровых приставок на фоне роста предложения на 22%.

Кроме того, в топах по запросам велосипеды и мотоциклы. Количество желающих купить велосипед выросло на 70%, мотоцикл - на 33%. Увеличилось и число новых объявлений на этот счет - хоть и не так сильно.

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По словам основателя маркетплейса Rozetka Владислава Чечеткина, в последнее время повысился спрос на товары первой необходимости.

“Больше покупают продукты питания и бытовую химию. Мы наблюдаем небывалый рост продаж товаров для фитнеса - на 250 %. Еще на 280 % популярнее стали товары для творчества, на 156 % - настольные игры и на 40 % - книги”, - рассказал он в интервью MC.Today.

Чечеткин отметил, что интерес покупателей к бытовой технике и электронике снизился на 37%. Чек стал длиннее, но общая сумма уменьшилась - пользователи выбирают товары подешевле.

  • В Украине с 11 марта введен карантин, а с 25 марта по 24 апреля - режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Власти призывают людей оставаться дома и минимизировать социальные контакты.
  • По данным исследования Info Sapiens, в условиях карантина у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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