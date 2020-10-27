Десять богатейших людей мира за день потеряли $17 млрд. Не пострадал только Безос

Состояние десяти богатейших людей мира за 26 октября сократилось более чем на $17,5 млрд из-за распродажи на фондовом рынке. Об этом пишет CNBC.

Обрушение индексов произошло на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом в США до рекордной отметки в 68 767 человек в сутки.

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Единственным миллиардером из топ-10, чей капитал не пострадал, стал глава Amazon Джефф Безос. Состояние лидера рейтинга Forbes в понедельник увеличилось на 0,08% или $144 млн и достигло $188,7 млрд.

Находящийся на второй позиции президент LVMH Бернар Арно обеднел на $1,7 млрд до $120,6 млрд. Замыкающий тройку – сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял $1,7 млрд: его состояние составило $115,2 млрд.

CNBC отмечает, что все индексы на фондовом рынке США вчера были в "красной зоне": Dow Jones на закрытии торгов 26 октября упал на 2,3%; S&P 500 – 1,9%; Nasdaq – 1,6%. Падение индексов могло быть спровоцировано как ростом числа инфицированных COVID-19, так и приостановкой переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики в преддверии выборов президента.

За неделю до дня избрания нового главы США трейдеры ставят на демократа Джо Байдена, а аналитики JPMorgan считают наилучшим с точки зрения роста сценарием победу действующего президента-республиканца Дональда Трампа. В этом случае банк ждет поднятия S&P 500 на 12,6% и увеличения интереса к акциям энергетических и финансовых компаний. В то же время победа Байдена и риск повышения налогов сместят фокус американских инвесторов на бумаги неамериканских растущих компаний.

8 октября состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – $10,2 трлн к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий.

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Наталия Софиенко

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