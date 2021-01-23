Джек-пот в $1 млрд. В США за неделю сорван второй мега-выигрыш в национальную лотерею
В американском штате Мичиган продан билет национальной лотереи Mega Millions, обеспечивающий его владельцу выигрыш в $1 млрд. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Mega Millions.
Это второй крупнейший джек-пот этой лотереи за всю ее историю и 18-й из всех разыгранных, говорится в сообщении.
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Самый крупный джек-пот Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины 23 октября 2018 года.
После уплаты всех налогов и сборов обладатель билета получит $739,6 млн наличными.
Следующий розыгрыш Mega Millions состоится 26 января и его джек-пот установлен на минимальном значении в $20 млн.
На этой неделе, в среду 21 января, также определился победитель второй крупнейшей американской национальной лотереи – Powerball. Житель штата Мэриленд выиграл $731 млн.
- 7 июня 2018 года житель с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее "Мой миллион". Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 трлн.
- 26 июня 2018 года 59-летний Карло Массет из Сиднея в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составил $1,8 млн.
- 21 января 2021 года в штате Мэриленд продан лотерейный билет национальной лотереи Powerball, обеспечивающий его владельцу выигрыш джек-пота в $731 млн.
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