Джек-пот в $1 млрд. В США за неделю сорван второй мега-выигрыш в национальную лотерею

В американском штате Мичиган продан билет национальной лотереи Mega Millions, обеспечивающий его владельцу выигрыш в $1 млрд. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Mega Millions.

Это второй крупнейший джек-пот этой лотереи за всю ее историю и 18-й из всех разыгранных, говорится в сообщении.

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Самый крупный джек-пот Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины 23 октября 2018 года.

После уплаты всех налогов и сборов обладатель билета получит $739,6 млн наличными.

Следующий розыгрыш Mega Millions состоится 26 января и его джек-пот установлен на минимальном значении в $20 млн.

На этой неделе, в среду 21 января, также определился победитель второй крупнейшей американской национальной лотереи – Powerball. Житель штата Мэриленд выиграл $731 млн.

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Роман Брыль

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