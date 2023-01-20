Джонсон получил рекордный донат в истории британского парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ныне действующий депутат Палаты общин, получил рекордный в истории британского парламента донат. Об этом сообщает Sky News.

На его счет поступил 1 миллион фунтов стерлингов от криптоинвестора и поклонника Brexit Кристофера Гарборна.

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"Денежные пожертвования британские политики используют для финансирования предвыборной кампании, расходов на персонал и содержания офисов. Эти средства также направляют для поддержки бывших премьеров в общественной жизни", – говорится в материале Sky News.

Предыдущий рекорд в 150 000 фунтов принадлежал депутату Майклу Гоуву в 2009 году.

В ноябре 2022 года Джонсон получил гонорар в $328 000 за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс.

Наталія Софієнко

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