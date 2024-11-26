"еМалятко": Кабмин усовершенствовал механизм выплат

Малышь. Фото: Despositphotos

Кабинет министров усовершенствовал механизм выплат программы "еМалятко" в рамках программы "Зимней поддержки".

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Совершенствуем механизм выплат. А именно, упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя", – отметил Шмигаль на заседании правительства.

Он добавил, что в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бэби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость "упаковки малыша" на сумму 974 млн грн.