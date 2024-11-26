"єМалятко": Кабмін вдосконалив механізм виплат

Малюк. Фото: Despositphotos

Кабінет міністрів вдосконалив механізм виплат програми "єМалятко" в рамках програми "Зимової підтримки".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вдосконалюємо механізм виплат. А саме, спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника", — зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

Він додав, щоу 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бебі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість "пакунку малюка" на суму 974 млн грн.