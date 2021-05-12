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Фальшивых гривень стало больше. НБУ указал какие банкноты подделывают чаще всего

12.05.2021, 19:38
Фальшивых гривень стало больше. НБУ указал какие банкноты подделывают чаще всего - Фото
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)

Количество фальшивых гривневых банкнот увеличилось до 5,5 шт. на 1 млн в 2020 году по сравнению с 3 шт. на 1 млн в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. 

Данное соотношение является достаточно низким, подчеркивают в НБУ. К примеру, в Европейском Союзе на 1 млн банкнот евро приходится 17 фальшивых.

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Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые НБУ ввел в обращение в 2015 – 2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В частности, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества фальшивых банкнот в банковской системе Украины, а их качество достаточно низкое.

Количество поддельных банкнот нового образца на 1 млн шт. в 2020 году составило всего 0,2 шт.

"В основном изъятые из обращения поддельные банкноты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров в магазинах. Внимательное отношение к деньгам и знания элементов защиты банкнот гривны гарантируют минимизацию рисков в получении подделок", – разъясняют в НБУ.

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Роман Брыль
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