Фальшивых гривень стало больше. НБУ указал какие банкноты подделывают чаще всего
Количество фальшивых гривневых банкнот увеличилось до 5,5 шт. на 1 млн в 2020 году по сравнению с 3 шт. на 1 млн в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Данное соотношение является достаточно низким, подчеркивают в НБУ. К примеру, в Европейском Союзе на 1 млн банкнот евро приходится 17 фальшивых.
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Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.
Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые НБУ ввел в обращение в 2015 – 2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В частности, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.
По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества фальшивых банкнот в банковской системе Украины, а их качество достаточно низкое.
Количество поддельных банкнот нового образца на 1 млн шт. в 2020 году составило всего 0,2 шт.
"В основном изъятые из обращения поддельные банкноты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров в магазинах. Внимательное отношение к деньгам и знания элементов защиты банкнот гривны гарантируют минимизацию рисков в получении подделок", – разъясняют в НБУ.
- В сети становится популярный новый вид мошенничества – злоумышленники продают фальшивые деньги и отправляют их Новой почтой.
- 24 декабря 2020 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах в Киевской области.
- 5 февраля 2021 года СБУ задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов премиум качества.
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