Forbes 400. За время пандемии в США появились 18 новых миллиардеров. На чем заработали

С начала 2020 года в США появилось 18 новых миллиардеров. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга Forbes 400 самых богатых американцев.

"Если посмотреть на список новичков рейтинга, то можно сделать вывод, что пандемия оказала не столь пагубное влияние на традиционные отрасли экономики, в частности автомобилестроение, промышленность, производство продуктов питания", - пишет издание.

Forbes выделяет Шелдона Левина (личное состояние увеличилось в 2020 году до $3 млрд), председателя правления OSI Group, крупнейшего в мире переработчика мясной продукции. Группа работает как с крупными сетями, такими как McDonald’s, так и зарабатывает на продажах заменителей мяса через компанию Impossible Foods.

За время пандемии значительно выросли в цене акции пивоваренных компаний, что позволило войти в рейтинг Джиму Коху ($2,5 млрд, компания Samuel Adams) и Родни Саксу ($2,6 млрд, компания Monster Beverage).

На растущей популярности электромобилей заработал Тревор Мильтон ($3,3 млрд), основатель Nikola, компании, производящей электрогрузовики. В свои 38 лет Мильтон стал самым молодым новичком рейтинга Forbes 400.

Рост потребления онлайн услуг во время карантина помог Джиму МакКильви ($2,5 млрд) превратить свою компанию Square в крупного игрока на рынке онлайн-платежей.

В число незатронутых негативными последствиями пандемии входит индустрия кибербезопасности. Ее представитель, председатель правления компании Fortinet Кен Ци увеличил личное состояние до $3,3 млрд.

Больше других новичков рейтинга - $11,1 млрд – заработал в 2020 году Эрик Юан, основатель видео-платформы Zoom.

На волатильности фондового рынка во время пандемии разбогатели Семи Мнайме ($4 млрд) и Тони Тейлор ($4 млрд), основатели инвестфонда HIG Capital, Барри Стейнлих ($3,2 млрд) из Starwood Capital Group и Стивен Клински ($3,1 млрд) из New Mountain Capital.

В число новичков рейтинга также вошел глава компании по производству мебели Ashley Furniture Тодд Уонек ($2,8 млрд).

Предоставление рекламных услуг для стриминговых сервисов принесла основателю рекламного агентства The Trade Desk Джеффу Грину $2,6 млрд.

Среди остальных новичков рейтинга: Валентин Гапонцев ($2,3 млрд, лазеры), Элис Шворц ($2,2 млрд, биотехнологии), Хосе Филисиано ($2,1 млрд, частные инвестиции), Уильям Стоун ($2,1 млрд, разработка ПО).

Первое место в рейтинг Forbes 400 занимает Джефф Безос, основатель Amazon, с размером личного состояния $179 млрд.

Совокупный размер состояния 400 самых богатых американцев вырос за последний год на $240 млрд, до отметки $3,2 трлн.

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Роман Брыль

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