Гендиректор Укрпочты рассказал о размере своей зарплаты

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в месяц получает 748 000 грн. Об этом он рассказал в интервью проекту KRYM.

По словам Смелянского, у него три высших образования США в лучших ВУЗах, и он может "отчитаться за каждую копейку в своей декларации", в отличие от депутатов.

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"Месячный оклад - 748 000 гривень. Большинство наших сотрудников считает, что я должен получать 40 000. Это 10 зарплат почтальонов", - сказал Смелянский.

Гендиректор отметил, что большинство людей проще воспринимает депутата, который официально получает $300, живет в Конча-Заспе в трехэтажном доме и ездит на Мерседесе, чем топ-менеджеров с высокой зарплатой.

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"Они знают, что он украл, но, сколько точно, не знают. А моя зарплата известна", - добавил Смелянский.

По данным НАПК, годовая зарплата Игоря Смелянского в должности гендиректора Укрпочты в 2017 году составила 4 млн грн.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не подпишет контракты с руководителями госкомпаний, если они будут предусматривать "космически зарплаты".