Гетманцев опроверг слухи о налогообложении денежных переводов между родственниками

Денежные переводы между родственниками и возврат долгов не являются объектом налогообложения

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Денежные переводы между членами семьи не подлежат налогообложению и декларированию. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя слухи о якобы новом налогообложении семейных платежей.

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"Нет, платежи на счета родственникам не облагаются налогами, не облагались налогом и облагаться налогом не будут", — подчеркнул он.

Согласно Налоговому кодексу (ст. 174), подарки или наследство от родственников первой и второй степени родства (супруг, жена, дети, родители, дедушка, бабушка, братья, сестры, внуки) облагаются налогом по нулевой ставке и не нуждаются в декларировании.

Кроме того, налогообложению не подлежит возвратная финансовая помощь — то есть средства, которые были одолжены и возвращены.

Гетманцев также отметил, что сам платеж не является основанием для декларирования или налогообложения, если это не доход предпринимательской деятельности или налогового агента.

Относительно доступа Государственной налоговой службы к банковским счетам, депутат пояснил, что пока такой доступ отсутствует, а процедура раскрытия банковской тайны сложна и требует судебного решения.

"Нет, банковскую тайну мы не планируем раскрывать, по крайней мере, пока реформа налоговой не будет завершена, и точно не будем до конца войны", — заверил Гетманцев.