Гетманцев спростував чутки про оподаткування грошових переказів між родичами

Грошові перекази між родичами і повернення боргів не є об'єктом оподаткування

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Грошові перекази між членами сім’ї не підлягають оподаткуванню та декларуванню. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи чутки про нібито нове оподаткування сімейних платежів.

"Ні, платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть", — наголосив він.

Згідно з Податковим кодексом (ст. 174), подарунки чи спадщина від родичів першого та другого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти, батьки, дід, баба, брати, сестри, онуки) оподатковуються за нульовою ставкою і не потребують декларування.

Крім того, під оподаткування не підпадає поворотна фінансова допомога — тобто кошти, які були позичені і повернуті.

Гетманцев також зазначив, що сам платіж не є підставою для декларування чи оподаткування, якщо це не дохід від підприємницької діяльності або податкового агента.

Щодо доступу Державної податкової служби до банківських рахунків, депутат пояснив, що наразі такий доступ відсутній, а процедура розкриття банківської таємниці є складною та вимагає судового рішення.

"Ні, банківську таємницю ми не плануємо розкривати, принаймні, доки реформа податкової не буде завершена, і точно не будемо до кінця війни", — запевнив Гетманцев.