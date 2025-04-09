Гетманцев спростував чутки про оподаткування грошових переказів між родичами
Грошові перекази між членами сім’ї не підлягають оподаткуванню та декларуванню. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи чутки про нібито нове оподаткування сімейних платежів.
"Ні, платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть", — наголосив він.
Згідно з Податковим кодексом (ст. 174), подарунки чи спадщина від родичів першого та другого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти, батьки, дід, баба, брати, сестри, онуки) оподатковуються за нульовою ставкою і не потребують декларування.
Крім того, під оподаткування не підпадає поворотна фінансова допомога — тобто кошти, які були позичені і повернуті.
Гетманцев також зазначив, що сам платіж не є підставою для декларування чи оподаткування, якщо це не дохід від підприємницької діяльності або податкового агента.
Щодо доступу Державної податкової служби до банківських рахунків, депутат пояснив, що наразі такий доступ відсутній, а процедура розкриття банківської таємниці є складною та вимагає судового рішення.
"Ні, банківську таємницю ми не плануємо розкривати, принаймні, доки реформа податкової не буде завершена, і точно не будемо до кінця війни", — запевнив Гетманцев.
- У квітні Національний банк України не продовжив дію обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для переказів за всіма рахунками клієнтів, які були накладені у жовтні 2024 року.