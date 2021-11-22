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Глава НБУ подарил свое имущество в Швейцарии на 78 млн грн – НАПК

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 17:47
Глава НБУ подарил свое имущество в Швейцарии на 78 млн грн – НАПК - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко продолжает менять статус своего задекларированного имущества. На этот раз он подарил движимое имущество на сумму 78,3 млн грн, говорится в сообщении за 15 ноября на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции(НАПК).

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В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии указано, что в Швейцарии глава НБУ подарил имущество 12 ноября на суму 78,3 млн грн. Более подробной информации не указывается.

В декларации за 2020 год, глава НБУ зарегистрировал следующие движимое имущество в разделе транспорт:

Три автомобиля Mercedes-Benz G 500 2012 года, Peugeot Partner 2016 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска.

Одно водное средство – яхта Nautique марки Super Air Nautique G23 2013 года выпуска и квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.

Также, Кирилл Тимошенко задекларировал 27 единиц ювелирных изделий, одежды и электронных устройств.

В разделе "Денежные активы" декларации за 2020 год главы Нацбанка отмечено, что Кирилл Шевченко и его семья хранит средства в пяти банках: швейцарском "Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД", чешском "Экспобанк", украинских государственных банках АО "Ощадбанк" и АО КБ "ПриватБанк", а также в "Укргазбанке".

В пересчете на украинскую валюту по курсу НБУ на 31 декабря 2020 года всего на банковских счетах у семьи Кирилла Шевченко было 103, 377  млн  грн. В швейцарском банке "Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД" семья Кирилла Шевченко хранила $3,247 млн, около 86,5 млн грн.

  • 15 июня 2020 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение ВР кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ.
  • В июле 2021 года Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Кирилла Шевченко могут отправить в отставку. В октябре уже Bloomberg сообщил о желание президента Владимира Зеленского сменить главу НБУ.
  • 10 ноября Кирилл Шевченко подал три сообщения об получении дохода от продажы недвижимого имущества на общую сумму 8,46 млн грн от Инны Горук и Анатолия Соловьяненко.

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Наталия Фреик
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