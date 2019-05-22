Главе Amazon далеко до богатейших людей прошлого - Bloomberg

Ученые, занимающиеся перерасчетом стоимости денег в разные периоды истории, считают, что главе Amazon Джеффу Безосу с состоянием в $117 млрд далеко до богатейших людей прошлого, пишет Bloomberg.

Джон Рокфеллер в 1937 году обладал состоянием в $1,5 млрд, что с учетом инфляции теперь составило бы $26 млрд. Но по методике ученых, нужно также оценить процент состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнить эту цифру с нынешней ситуацией. Получается, что нефтяной магнат был почти в три раза богаче Безоса ($331 млрд).

Реклама

Опережают нынешнего богатейшего человека планеты также сталелитейный магнат начала XX века Эндрю Карнеги ($321 млрд), железнодорожный магнат конца XIX в Корнелиус Вандербильт ($238 млрд), подавивший восстание Спартака римский консул Марк Красс ($210 млрд) и живший в XI веке двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя, который по нынешним меркам владел землями на общую сумму в $203 млрд.

Методом пересчета стоимости денег Measuring Worth занимается группа ученых из университетов США, Великобритании, Испании и Австралии.

