Госслужба занятости: Пособие по безработице и работа несовместимы

В Госслужбе занятости напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает определенные ограничения, за несоблюдение которых могут потребовать вернуть уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.
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По словам пресс-центра ведомства, бывают ситуации, когда украинцы, зарегистрировавшись в службе занятости как безработные, параллельно продолжают получать доход. Вместе с тем, статус безработного обязывает соблюдать некоторые правила - в том числе, зарегистрированный безработный должен немедленно уведомить службу занятости, если он:
Чем может грозить несоблюдение этих правил:
Одновременно работать и получать пособие по безработице можно, если:
- это будут общественные работы (в этом случае с работниками заключаются срочные трудовые договоры на срок, который в течение всего года в сумме не должен превышать 180 дней),
- речь идет о получении пособия по частичной безработице (такая помощь предоставляется центрами занятости застрахованным лицам, если они лишились части заработной платы из-за вынужденного сокращения рабочего времени, но при этом не были уволены),
- это работа на выборах (выполнение таких работ, связанных с подготовкой или проведением выборов, не является основанием для снятия человека с учета службы занятости или прекращения выплат пособия по безработице).
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"