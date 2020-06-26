Госслужба занятости: Пособие по безработице и работа несовместимы

В Госслужбе занятости напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает определенные ограничения, за несоблюдение которых могут потребовать вернуть уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.

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По словам пресс-центра ведомства, бывают ситуации, когда украинцы, зарегистрировавшись в службе занятости как безработные, параллельно продолжают получать доход. Вместе с тем, статус безработного обязывает соблюдать некоторые правила - в том числе, зарегистрированный безработный должен немедленно уведомить службу занятости, если он:

нашел работу подписал гражданско-правовой договор о выполнении работ или предоставлении услуг открыл собственное дело.

Чем может грозить несоблюдение этих правил:

если украинец в период получения им пособия по безработице устроился на временную работу (в том числе и за пределами страны) или осуществлял какую-то другую деятельность за вознаграждение, то пособие по безработице он сможет получать не более 90 дней; также служба занятости может подать в суд с требованием вернуть назад выплаченные деньги, получать которые "безработный" не имел права, поскольку имел официальное место работы или был зарегистрирован как физлицо-предприниматель; при определенных обстоятельствах получатели пособия по безработице даже могут нести уголовное наказание - например, обман службы занятости может быть определен по ст. 190 УК как мошенничество (максимальное наказание по части первой этой статьи составляет до трех лет ограничения свободы).

Исключения

Одновременно работать и получать пособие по безработице можно, если:

- это будут общественные работы (в этом случае с работниками заключаются срочные трудовые договоры на срок, который в течение всего года в сумме не должен превышать 180 дней),

- речь идет о получении пособия по частичной безработице (такая помощь предоставляется центрами занятости застрахованным лицам, если они лишились части заработной платы из-за вынужденного сокращения рабочего времени, но при этом не были уволены),

- это работа на выборах (выполнение таких работ, связанных с подготовкой или проведением выборов, не является основанием для снятия человека с учета службы занятости или прекращения выплат пособия по безработице).

В мае количество безработных в Украине превысило полмиллиона человек, но уже в июне на рынок труда вернулось 100 000 человек.

6 мая Служба занятости сообщила, что за карантин безработным выплатили почти 2,3 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"