"єПотенціал". Минсоц разработал новую систему соцстрахования для людей с инвалидностью

Вместо МСЭК появятся мультидисциплинарные команды, а система поддержки будет основываться на оценке потенциала человека вернуться к работе

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Минсоцполитики разработало законопроект, меняющий подход к установлению инвалидности и реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Ключевое изменение – то, что вместо МСЭК будут действовать мультидисциплинарные команды, а система поддержки будет основываться на оценке потенциала человека вернуться к работе.

При этом все имеющиеся социальные гарантии обещают сохранить. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.

Предлагается увеличить страховые выплаты для людей, потерявших трудоспособность, и ввести новые возможности для реабилитации:

→ продленный срок оплачиваемой реабилитации (до года);

→ увеличенные выплаты при реабилитации (70-100% средней зарплаты);

→ возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации;

→ продленная защита от освобождения из-за болезни (более четырех месяцев).

Законопроект также разграничивает статусы инвалидности и трудоспособности.

Оценка работоспособности будет проходить после прохождения человеком реабилитации – дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату.

"Мы должны изменить систему социального страхования таким образом, чтобы каждый человек, столкнувшийся с болезнью или травмой, имел реальный шанс вернуться к активной жизни, стать самостоятельным. Государство не просто будет компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, столкнувшийся с трудностями, связанным со здоровьем, могла восстановить свой потенциал. А в случае, когда это невозможно – получил достойную поддержку", — прокомментировала законопроект министер Оксана Жолнович.