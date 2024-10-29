"єПотенціал". Минсоц разработал новую систему соцстрахования для людей с инвалидностью
Минсоцполитики разработало законопроект, меняющий подход к установлению инвалидности и реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Ключевое изменение – то, что вместо МСЭК будут действовать мультидисциплинарные команды, а система поддержки будет основываться на оценке потенциала человека вернуться к работе.
При этом все имеющиеся социальные гарантии обещают сохранить. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.
Предлагается увеличить страховые выплаты для людей, потерявших трудоспособность, и ввести новые возможности для реабилитации:
→ продленный срок оплачиваемой реабилитации (до года);
→ увеличенные выплаты при реабилитации (70-100% средней зарплаты);
→ возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации;
→ продленная защита от освобождения из-за болезни (более четырех месяцев).
Законопроект также разграничивает статусы инвалидности и трудоспособности.
Оценка работоспособности будет проходить после прохождения человеком реабилитации – дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату.
"Мы должны изменить систему социального страхования таким образом, чтобы каждый человек, столкнувшийся с болезнью или травмой, имел реальный шанс вернуться к активной жизни, стать самостоятельным. Государство не просто будет компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, столкнувшийся с трудностями, связанным со здоровьем, могла восстановить свой потенциал. А в случае, когда это невозможно – получил достойную поддержку", — прокомментировала законопроект министер Оксана Жолнович.
- В начале октября 2024 года, после того как состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее родственников, в Украине разгорелся скандал вокруг справок об инвалидности. У Крупы нашли около $6 млн в разной валюте, а на рабочем месте руководительницы МСЭК обнаружили сфальсифицированные медицинские документы и списки вероятных уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. 5 октября Крупа была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- 16 октября журналист Юрий Бутусов рассказал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Крупы.
- После этого вопрос вынесли на рассмотрение СНБО, по итогам заседания генпрокурор Андрей Костин подал в отставку, а систему МСЭК решили расформировать.