"єПотенціал". Мінсоц розробив нову систему соціального страхування для людей з інвалідністю
Мінсоцполітики розробило законопроєкт, який змінює підхід до встановлення інвалідності та реабілітації. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Ключова зміна – те, що замість МСЕК діятимуть мультидисциплінарні команди, а система підтримки базуватиметься на оцінці потенціалу людини повернутися до роботи.
Водночас усі наявні соціальні гарантії обіцяють зберегти. Люди, які отримують пенсії за інвалідністю, надалі отримуватимуть усі належні виплати у повному обсязі.
Пропонується збільшити страхові виплати для людей, які втратили працездатність, і запровадити нові можливості для реабілітації:
→ подовжений термін оплачуваної реабілітації (до року);
→ збільшені виплати під час реабілітації (70-100% середньої зарплати);
→ можливість часткової роботи під час амбулаторної реабілітації;
→ подовжений захист від звільнення через хворобу (понад чотири місяці).
Законопроєкт також розмежовує статуси інвалідності та працездатності.
Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації – дистанційно та анонімно. Залежно від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату.
"Маємо змінити систему соціального страхування таким чином, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов'язаними зі здоров'ям, могла відновити свій потенціал. А у разі, коли це неможливо – отримала гідну підтримку", – прокоментувала законопроєкт міністерка Оксана Жолнович.
- На початку жовтня 2024 року, після того як відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родичів, в Україні розгорівся скандал довкола довідок про інвалідність. У Крупи знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на робочому місці керівниці МСЕК виявили сфальсифіковані медичні документи та списки ймовірних ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. 5 жовтня Крупа була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна.
- 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов розказав, що пів сотні прокурорів Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи.
- Після цього питання винесли на розгляд РНБО, за підсумками засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку, а систему МСЕК вирішили розформувати.