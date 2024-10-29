"єПотенціал". Мінсоц розробив нову систему соціального страхування для людей з інвалідністю

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Мінсоцполітики розробило законопроєкт, який змінює підхід до встановлення інвалідності та реабілітації. Про це повідомила пресслужба міністерства.

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Ключова зміна – те, що замість МСЕК діятимуть мультидисциплінарні команди, а система підтримки базуватиметься на оцінці потенціалу людини повернутися до роботи.

Водночас усі наявні соціальні гарантії обіцяють зберегти. Люди, які отримують пенсії за інвалідністю, надалі отримуватимуть усі належні виплати у повному обсязі.

Пропонується збільшити страхові виплати для людей, які втратили працездатність, і запровадити нові можливості для реабілітації:

→ подовжений термін оплачуваної реабілітації (до року);

→ збільшені виплати під час реабілітації (70-100% середньої зарплати);

→ можливість часткової роботи під час амбулаторної реабілітації;

→ подовжений захист від звільнення через хворобу (понад чотири місяці).

Законопроєкт також розмежовує статуси інвалідності та працездатності.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації – дистанційно та анонімно. Залежно від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату.

"Маємо змінити систему соціального страхування таким чином, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов'язаними зі здоров'ям, могла відновити свій потенціал. А у разі, коли це неможливо – отримала гідну підтримку", – прокоментувала законопроєкт міністерка Оксана Жолнович.