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Илон Маск за день разбогател на рекордные $25 млрд

10.03.2021, 15:57
Илон Маск за день разбогател на рекордные $25 млрд - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Состояние основателя SpaceX и сооснователя Tesla Илона Маска за сутки увеличилось на рекордную сумму $25,1 млрд — до $174 млрд. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, Маск остался на второй строчке в рейтинге самых богатых людей планеты по версии агентства, но сократил разрыв с его лидером — главой Amazon Джеффом Безосом – до $6 млрд.

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По данным Bloomberg, состояние изобретателя выросло из-за подорожания акций его автомобильной компании.

Согласно информации на бирже Nasdaq, на торгах 9 марта цена одной бумаги компании достигала $678,09. Причиной увеличения стоимости акций Tesla считают заявление аналитика New Street Research Пьера Феррагу. Тот сказал, что ожидаемый уровень спроса на продукцию компании заметно превосходит предложение. Кроме того, по мнению агентства, на цену акций Tesla положительно повлияли улучшение отношения участников рынка к таким бумагам с высокой ценой и подорожание биткоина, в который компания ранее в феврале инвестировала $1,5 млрд.

Из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Безоса, который в американской версии на первом месте, оценивается в $179,3 млрд, а состояние Илона Маска, оказавшегося на втором месте – до $166,2 млрд. 

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Наталия Софиенко
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Илон Маск spacex tesla список богатейших людей мира
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