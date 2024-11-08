Иски против РФ. Компенсацию за погибшего родственника включат в Реестр убытков

В Международном реестре ущерба готовят к запуску категорию нематериальных потерь, в том числе за смерть близкого человека

Последствия ракетных обстрелов Кривого Рога россиянами (Фото: Стас Козлюк/EPA)

В Международный реестр убытков планируется вносить не только убытки за уничтоженное жилье, но и 44 других категорий убытков, включая нематериальные потери, в том числе моральный ущерб от гибели близких людей. Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Ежемесячно реестр ущерба пополняется на 10 000 – 11 000 объектов, но в настоящее время включает преимущественно уничтоженное жилье.

Впрочем, предусмотрено, что в Реестре будет не одна, а 45 различных категорий. Одна из них – смерть близкого человека.

"Эта категория уже готовится к запуску – она будет следующей после жилья", – заявила Шуляк.

Более того, заявителями смогут быть не только физические, но и юридические лица. Эта категория также находится на этапе технического внедрения.

По каждой из 45 категорий будут разные правила верификации и требования к документам – соответствующие формы. Уже готово 13 из них, и ожидается, что к концу года их разработают по всем 45 категориям.

Одной из важнейших для запуска категорий будут убытки за поврежденное и уничтоженное жилье, расположенное не только на подконтрольной Украине территории, но и на временно оккупированных.