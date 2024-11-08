Позови проти РФ. Компенсацію за загиблого родича включать до Реєстру збитків

У Міжнародному реєстрі збитків готують до запуску категорію нематеріальних втрат, зокрема за смерть близької людини

Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рогу росіянами (Фото: Стас Козлюк/EPA)

До Міжнародного реєстру збитків планується зарахувати не лише збитки за знищене житло, а й 44 інші категорії збитків, включно з нематеріальними втратами, зокрема моральними збитками від загибелі близьких людей. Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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Щомісяця реєстр збитків поповнюється на 10 000 – 11 000 об’єктів, але наразі містить переважно знищене житло.

Втім передбачено, що у Реєстрі буде не одна, а 45 різноманітних категорій. Одна з них – смерть близької людини.

"Ця категорія вже готується до запуску – вона буде наступною після житла", – заявила Шуляк.

Щобільше, заявниками зможуть бути не лише фізичні, а і юридичні особи. Ця категорія також на етапі технічного впровадження.

Щодо кожної з 45 категорій будуть різні правила верифікації і вимоги до документів – відповідні форми. Вже готові 13 з них, і очікується, що до кінця року їх розроблять за всіма 45 категоріями.

Однією з надважливих для запуску категорій будуть збитки за пошкоджене і знищене житло, яке розташоване не лише на підконтрольній Україні території, але і на тимчасово окупованих.