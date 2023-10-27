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Кабмин повысил зарплаты в "Армии восстановления"

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 17:35
Кабмин повысил зарплаты в
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров решил повысить в полтора раза оплату за выполнение общественно полезных работ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и пресс-служба Министерства экономики.

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Сейчас размер оплаты такого труда в случае выполнения нормы не может быть ниже размера минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 6700 грн.

Согласно изменениям, оплата основной и дополнительной заработной платы за выполнение таких работ не может превышать полтора размера минимальной заработной платы.

Министерство заявило, что это означает повышение оплаты с 6700 грн до 10 050 грн.

С 1 января 2024 в связи с запланированным повышением минималки она должна увеличиться до 10 650 грн, а с 1 апреля 2024 – до 12 000 грн.

Безработных начали привлекать к общественно полезным работам с осени 2022 года. За год действия этого проекта, который получил название "Армия восстановления", к таким работам привлекли более 62 000 безработных.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего это разбор завалов, расчистка дорог, разгрузка гуманитарной помощи, предоставление социальных услуг беженцам, плетение маскировочных сеток или консервирование продукции для Вооруженных Сил Украины, обустройство блокпостов и укрытий, заготовка дров и т.д.

Читайте также: Безработных "мобилизуют" в Армию восстановление – кого коснется и как работает

Андрей Водяный
безработицаАрмия восстановлениякабмин
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