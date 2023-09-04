Кабмин заберет у местных бюджетов налог на выплаты военнослужащим
В рамках подготовки закона "О государственном бюджете на 2024 год" Кабинет министров будет предлагать направить все поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по выплатам военным в государственный бюджет. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
В настоящее время 64% поступлений от этого налога остаются в местных бюджетах.
"Планируется, что все 100% НДФЛ по зарплатам военных будут идти в спецфонд госбюджета и направляться на нужды обороны", – написал Железняк.
Он добавил, что соответствующие поправки будут внесены в Бюджетный кодекс вместе с принятием закона "О государственном бюджете на 2024 год".
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- Местные бюджеты выросли во время войны. Для сравнения: в 2020 году их совокупный размер составлял 470 млрд грн, а в этом году планируется на уровне более 600 млрд. Это большая цифра. Государственный бюджет на 2023 год – 2,6 трлн грн по расходам. Местные бюджеты составляют около 25% от государственного. Основной источник наполнения местных бюджетов – это налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% от официальных доходов граждан. До войны поступления от НДФЛ в местные бюджеты, согласно исследованию Центра совместных действий, составляли от 45% до 55%. На тот момент на местные советы распределялось 60% НДФЛ.
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