Кабмин заберет у местных бюджетов налог на выплаты военнослужащим

В рамках подготовки закона "О государственном бюджете на 2024 год" Кабинет министров будет предлагать направить все поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по выплатам военным в государственный бюджет. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В настоящее время 64% поступлений от этого налога остаются в местных бюджетах.

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"Планируется, что все 100% НДФЛ по зарплатам военных будут идти в спецфонд госбюджета и направляться на нужды обороны", – написал Железняк.

Он добавил, что соответствующие поправки будут внесены в Бюджетный кодекс вместе с принятием закона "О государственном бюджете на 2024 год".

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