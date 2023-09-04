Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям

В рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабінет міністрів пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військових у державний бюджет. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах.

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"Планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", – написав Железняк.

Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом з ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".

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