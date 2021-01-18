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Как изменился потребительский оптимизм украинцев в декабре: исследование

18.01.2021, 16:18
Как изменился потребительский оптимизм украинцев в декабре: исследование - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Роман Пилипей/EPA)

В декабре 2020 года Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине составил 65,9 пункта и вырос на 0,2 п. по сравнению с ноябрем.  Об этом говорится в исследовании агентства Info Sapiens.

"Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Потребители относительно более оптимистичны в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем в развитии экономики в целом", – заявили аналитики Info Sapiens.

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Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 1,3 п., составив 60,8 п. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

- индекс текущего личного материального положения (х1) вырос на 2,4 п. и составил 53,3;

- индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,9 п., составив 68,2.

    Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в декабре почти не изменился и составил 69,3 п. Динамика составляющих индекса выглядит так:

    - индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) сократился на 0,1 п. и остановился на уровне 76,4;

    - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) не изменился и остается на отметке 55,0;

    - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос на 3,3 п. и составил 76,5 п.

    В декабре индекс ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п., до отметки 144,6.

    Индекс инфляционных ожиданий стабилен – 186,7. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.

    Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире. 

    Значения индексов могут варьироваться в пределах от 0 до 200 пунктов. Значение равно 200, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда положительные и отрицательные оценки одинаковы. Если индекс меньше 100 – в обществе преобладают негативные оценки.

    ИПН в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В исследовании опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Исследование проводило агентство Info Sapiens при финансовой поддержке инвесткомпании Dragon Capital. Погрешность не превышает 3,2%.

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    Александр Мясищев
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