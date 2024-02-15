Канада сняла санкции с бывшей жены Фридмана и еще троих россиян

Из списка исключили также бывших замглавы правления Сбербанка Александру Бурико и Сергея Мальцева и члена Совета директоров Газпрома Александра Душко

Михаил Фридман и Ольга Айзиман. Фото - Женский клуб

Правительство Канады сняло санкции с четырех человек, включая бывшую жену миллиардера Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Соответствующие решение регулирующих органов опубликовано в газете Canada Gazette.

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Причиной исключения из списка указано, что Айзиман, которая попала под санкции Канады 27 мая 2022 года, больше не соответствует критериям введения ограничений.

По данным Politico, канадские санкции также сняты с бывших заместителей главы правления Сбербанка Александры Бурико и Сергея Мальцева и члена Совета директоров Газпрома Александра Душко. Все трое попали под санкции Канады вместе с Айзиман.

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В 2023 году Айзиман была исключена из санкционного списка ЕС. 25 октября суд Евросоюза принял решение о том, что все меры, принятые против бывшей супруги Фридмана, следует отменить, поскольку связь Ольги Айзиман с бывшим мужем на момент принятия санкций не была установлена.

Суд постановил, что Айзиман финансово не зависит от Фридмана, – материалы дела не содержали никаких доказательств того, что бывшие супруги поддерживают финансовые или экономические связи. Фридман не выплачивал алименты Ольге с 2009 года. Установлено, что она самостоятельно зарабатывает средства за счет инвестиций и работы в сфере дизайна интерьеров.

Ольга Айзиман продолжает находиться под санкциями Украины, Швейцарии и Великобритании.