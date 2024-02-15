Канада сняла санкции с бывшей жены Фридмана и еще троих россиян
Правительство Канады сняло санкции с четырех человек, включая бывшую жену миллиардера Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Соответствующие решение регулирующих органов опубликовано в газете Canada Gazette.
Причиной исключения из списка указано, что Айзиман, которая попала под санкции Канады 27 мая 2022 года, больше не соответствует критериям введения ограничений.
По данным Politico, канадские санкции также сняты с бывших заместителей главы правления Сбербанка Александры Бурико и Сергея Мальцева и члена Совета директоров Газпрома Александра Душко. Все трое попали под санкции Канады вместе с Айзиман.
Читайте также: Фридман выиграл суд против бывшей домработницы: не мог оплатить декрет из-за санкций
В 2023 году Айзиман была исключена из санкционного списка ЕС. 25 октября суд Евросоюза принял решение о том, что все меры, принятые против бывшей супруги Фридмана, следует отменить, поскольку связь Ольги Айзиман с бывшим мужем на момент принятия санкций не была установлена.
Суд постановил, что Айзиман финансово не зависит от Фридмана, – материалы дела не содержали никаких доказательств того, что бывшие супруги поддерживают финансовые или экономические связи. Фридман не выплачивал алименты Ольге с 2009 года. Установлено, что она самостоятельно зарабатывает средства за счет инвестиций и работы в сфере дизайна интерьеров.
Ольга Айзиман продолжает находиться под санкциями Украины, Швейцарии и Великобритании.
- В феврале 2024 года Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобу российского миллиардера Алишера Усманова на решение ЕС ввести против него санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.