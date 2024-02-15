Канада зняла санкції з колишньої дружини Фрідмана та ще трьох росіян

Зі списку виключили також колишніх заступників глави правління Сбербанку Олександру Буріко та Сергія Мальцева та члена Ради директорів Газпрому Олександра Душка

Михайло Фрідман та Ольга Айзіман. Фото - Жіночий клуб

Уряд Канади зняв санкції із чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман. Відповідне рішення регулювальних органів опубліковано у газеті Canada Gazette.

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Причиною виключення зі списку вказано, що Айзіман, яка потрапила під санкції Канади 27 травня 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень.

За даними Politico, канадські санкції також знято з колишніх заступників голови правління Сбербанку Олександри Буріко та Сергія Мальцева та члена Ради директорів Газпрому Олександра Душка. Усі троє потрапили під санкції Канади разом із Айзіман.

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У 2023 році Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС. 25 жовтня суд Євросоюзу ухвалив рішення про те, що всі обмеження, вжиті проти колишньої дружини Фрідмана, слід скасувати, оскільки зв'язок Ольги Айзіман з колишнім чоловіком на момент запровадження санкцій не було встановлено.

Суд вирішив, що Айзіман фінансово не залежить від Фрідмана, – матеріали справи не містили жодних доказів того, що колишнє подружжя підтримує фінансові чи економічні зв'язки. Фрідман не сплачував аліменти Ользі з 2009 року. Встановлено, що вона самостійно заробляє кошти шляхом інвестицій та роботи у сфері дизайну інтер'єрів.

Ольга Айзіман продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.