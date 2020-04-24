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Карантин. Уволенным по собственному желанию будут начислять помощь сразу

Карантин. Уволенным по собственному желанию будут начислять помощь сразу
24.04.2020, 12:26

Пособие по безработице будет выплачиваться без отсрочки

Люди, которые уволились по собственному желанию с 12 марта и стали на учет в госслужбе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня регистрации. Об этом сообщили в Государственном центре занятости для разъяснения положений закона об изменениях в госбюджет на 2020 год.

Закон определил, что на период карантина людям, которые уволились по собственному желанию, не будут откладывать выплаты пособия по безработице до 90 дней. При этом они смогут получать пособие сроком до 270 дней, как и раньше.

Человек, который уже встал на учет в госслужбе занятости после увольнения по собственному желанию, не должен подавать никаких дополнительных документов. Начисление пособия произойдет автоматически.

  • По расчетам Кабинета министров, в Украине в связи с карантином потеряли работу более 2 млн человек.
  • По состоянию на 16 апреля в Украине официально зарегистрировано 400 000 безработных, из них почти 90 000 потеряли работу в период карантина.
  • Во время карантина зарегистрироваться в центрах занятости можно онлайн.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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