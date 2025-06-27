Киевляне могут получать 20 000 грн ежемесячно на оплату аренды из-за разрушенного жилья
В Киеве начался прием заявлений на получение ежемесячной помощи в размере 20 000 грн на оплату аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате обстрелов Киева. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Марина Хонда.
"Раньше мы размещали социально незащищенных жителей в жилье резервного фонда. Но сегодня таких возможностей больше нет. Поэтому город переходит к финансированию аренды", – пояснила она.
Ежемесячную помощь на оплату аренды жилья в размере 20 000 гривен смогут получить киевляне, чье жилье было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года, если оно до сих пор не восстановлено и владельцы не получили компенсацию от государства. Обязательное условие – отсутствие другой недвижимости в Киеве.
Выплаты будут предоставляться на срок до 12 месяцев или до момента восстановления жилья или получения компенсации.
Для получения помощи необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить пакет документов. Один из ключевых документов – справка о непригодности жилья для проживания, которую обычно выдают ОСББ, ЖСК или районные комиссии.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Департамент социальной и ветеранской политики рассматривает заявки в максимально оперативные сроки. Районным администрациям поручено ускорить оформление справок.
- Киев продолжает оставаться целью российских ракетных и дроновых ударов. Ночью 23 июня оккупанты нанесли удары по столице ракетами и дронами. В Киеве были последствия в нескольких районах, также под ударом оказалась и Киевская область.
- С 2022 года жители Киева, чье жилье было повреждено или разрушено, уже получили более 110 миллионов гривен помощи. С начала вторжения единовременную помощь в размере 10 000 гривен получили более 11 000 семей. Только в 2025 году этой поддержкой воспользовались более 3 100 семей. Еще 359 семей уже получили выплату в размере 40 000 гривен для быстрой аренды квартиры – в общей сложности более 14,3 миллиона гривен.