Киевляне могут получать 20 000 грн ежемесячно на оплату аренды из-за разрушенного жилья

Киев уже принимает заявки на получение ежемесячной помощи для семей, чьи дома сильно пострадали в результате российских обстрелов

Наслідки російської атаки дронами та ракетами, Київ, 17 червня 2025

В Киеве начался прием заявлений на получение ежемесячной помощи в размере 20 000 грн на оплату аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате обстрелов Киева. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Марина Хонда.

"Раньше мы размещали социально незащищенных жителей в жилье резервного фонда. Но сегодня таких возможностей больше нет. Поэтому город переходит к финансированию аренды", – пояснила она.

Ежемесячную помощь на оплату аренды жилья в размере 20 000 гривен смогут получить киевляне, чье жилье было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года, если оно до сих пор не восстановлено и владельцы не получили компенсацию от государства. Обязательное условие – отсутствие другой недвижимости в Киеве.

Выплаты будут предоставляться на срок до 12 месяцев или до момента восстановления жилья или получения компенсации.

Для получения помощи необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить пакет документов. Один из ключевых документов – справка о непригодности жилья для проживания, которую обычно выдают ОСББ, ЖСК или районные комиссии.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Департамент социальной и ветеранской политики рассматривает заявки в максимально оперативные сроки. Районным администрациям поручено ускорить оформление справок.