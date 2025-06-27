Кияни можуть отримати 20 000 грн щомісяця на оренду через зруйноване житло

Київ вже приймає заяви на щомісячну допомогу для родин, чиї домівки сильно пошкоджені внаслідок атак Росії

Наслідки російської атаки дронами та ракетами, Київ, 17 червня 2025

У Києві приймають заяви на щомісячну допомогу 20 000 гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок ударів по Києву. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

"Раніше ми розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому місто переходить до фінансування оренди", – пояснила вона.

Щомісячну допомогу на оренду житла в розмірі 20 000 грн зможуть отримати кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване після 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене й власники не отримали компенсацію від держави. Обов’язкова умова – відсутність іншої нерухомості у Києві.

Виплати надаватимуть на термін до 12 місяців або до моменту відновлення житла чи отримання компенсації.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до ЦНАПу та надати пакет документів. Одним з ключових документів є довідка про непридатність житла для проживання, яку зазвичай видають ОСББ, ЖБК або районні комісії.

У КМДА повідомили, що Департамент соціальної та ветеранської політики максимально оперативно розглядає подані заявки. Районні адміністрації отримали доручення прискорити оформлення довідок.