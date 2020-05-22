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Киевляне стали хуже платить за газ: долги достигли 255 млн грн

Киевляне стали хуже платить за газ: долги достигли 255 млн грн
22.05.2020, 18:02

По данным Киевгаза, у него почти 625 000 должников

Киевляне задолжали КиевГазЕнерджи за поставки природного газа 255 млн грн, долги имеют почти 625 000 потребителей. Об этом сообщила во время брифинга начальник управления по работе с абонентами Киевгаза Людмила Гребещук.

По ее словам, также снизился уровень оплаты услуги распределения природного газа - потребители рассчитались на 75%.

«Снижение уровня оплаты предоставленных услуг может негативно повлиять на работу предприятия в целом. Потому что плата за распределение природного газа - это прежде всего средства, которые направляются на работу аварийных бригад, на поддержание давления газа в сети и т.д. », - отметила Гребещук.

В марте и апреле во время карантина в полтора раза увеличилось количество оплат онлайн, добавила чиновница. Она подчеркнула, что оплата через онлайн-сервисы - самый дешевый способ рассчитаться за коммунальные услуги.

  • За первую неделю карантина украинцы сократили долги за коммуналку. Потребители заплатили за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн, или 104% начисленной за этот месяц суммы, сообщили в Госстате.
  • В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 - 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения, сообщали ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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