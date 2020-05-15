Количество миллионеров в Украине превысило 3000 - налоговая

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 3150 украинцев, сообщает Государственная налоговая служба.

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В сумме миллионеры уплатили 393 млн грн налогов и свыше 47 млн грн военного сбора.

Больше всего миллионеров насчитывается в Киеве - почти 1200 человек. В Харьковской и Днепропетровской области - 278 и 270 соответственно.

Доходы, полученные в 2019 году, задекларировали в течение января-апреля более 200 000 граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд грн.

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