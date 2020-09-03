Коломойский остался в рейтинге израильских миллиардеров. Его состояние упало до $1 млрд

Игорь Коломойский занял 57 место в рейтинге израильских миллиардеров с размером личного состояния в $1 млрд. Об этом пишет израильское экономическое издание The Marker.

В предыдущем рейтинге состояние Игоря Коломойского оценивалось в $1,2 млрд.

"С момента первой публикации в рейтинга 500 самых богатых израильтян в 2003 году количество миллиардеров выросло в 15 раз – до 57 семей (121 человек) с состоянием более $1 млрд. За последний год большинству семей удалось увеличить капитал, не смотря на кризис", - пишет издание.

Первое место в рейтинге заняла Мириам Адельсон ($17,8 млрд), которая вместе со своим мужем Шелдоном владеет сетью казино и отелей в Лас-Вегасе, Сингапуре, Макао и других городах.

В пятерку самых богатых израильтян также входят медиа-магнат Патрик Драхи ($12,2 млрд), владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович ($11,5 млрд), владелец круизных компаний и финансист Эяль Офер ($9 млрд), и дебютант рейтинга олигарх Виктор Вексельберг.

Совокупный капитал 500 самых богатых израильтян в 2020 году составил $246 млрд, 73% из этой суммы приходится на долю миллиардеров.

Минимальный порог для попадания в рейтинг топ-500 - $110 млн.

За последний год количество израильских миллиардеров сократилось на семь человек.

3 августа миллиардер Роман Абрамович продал 40,06% российской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн.

2 июля агентство Wealth-X сообщило, что количество долларовых миллиардеров в мире за 2019 год выросло на 8,5% или 211 человек - до 2 825.

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Роман Брыль

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