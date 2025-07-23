Компаниям ОПК разрешат включать проценты по кредитам в себестоимость продукции – Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Министерство обороны готовит изменения, которые позволят оборонным предприятиям включать проценты по кредитам в себестоимость продукции. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после совещания с Минфином и руководителями госбанков 22 июля.

По словам Шмыгаля, это должно существенно облегчить работу оборонных предприятий.

Во время совещания обсудили усиление финансовой поддержки оборонного сектора. Одной из ключевых тем стала реализация "нидерландской модели", которая предусматривает прямые контракты с производителями, инвестиции в украинские оборонные компании и создание совместных предприятий.

Государственные банки уже начали работать в рамках консорциума, который кредитует оборонное производство под государственные гарантии. От них ожидают более активного участия в финансировании предприятий ОПК.

Министерство обороны вместе с Минфином оперативно проработает предложения банков.

Ожидается, что новые правила позволят существенно увеличить объемы производства оружия и укрепить обороноспособность страны.