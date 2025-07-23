Компаніям ОПК дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – Шмигаль
Міністерство оборони готує зміни, які дозволять оборонним підприємствам включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після наради з Мінфіном та керівниками держбанків 22 липня.
За словами Шмигаля, це має суттєво полегшити роботу оборонних підприємств.
Під час наради обговорили посилення фінансової підтримки оборонного сектору. Однією з ключових тем стала реалізація "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.
Державні банки вже почали працювати в межах консорціуму, який кредитує оборонне виробництво під державні гарантії. Від них очікують активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК.
Міністерство оборони разом із Мінфіном оперативно опрацює пропозиції банків.
Очікується, що нові правила дозволять суттєво збільшити обсяги виробництва зброї та зміцнити обороноздатність країни.
- 21 липня Шмигаль заявив, що український оборонно-промисловий комплекс має інтегруватися з ОПК європейських країн-партнерів, щоб сформувати єдину екосистему.
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