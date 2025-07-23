Компаніям ОПК дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Міністерство оборони готує зміни, які дозволять оборонним підприємствам включати відсотки за кредитами до собівартості продукції. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після наради з Мінфіном та керівниками держбанків 22 липня.

За словами Шмигаля, це має суттєво полегшити роботу оборонних підприємств.

Під час наради обговорили посилення фінансової підтримки оборонного сектору. Однією з ключових тем стала реалізація "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.

Державні банки вже почали працювати в межах консорціуму, який кредитує оборонне виробництво під державні гарантії. Від них очікують активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК.

Міністерство оборони разом із Мінфіном оперативно опрацює пропозиції банків.

Очікується, що нові правила дозволять суттєво збільшити обсяги виробництва зброї та зміцнити обороноздатність країни.