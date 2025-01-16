Компенсацию за погибшего родственника включили в Реестр убытков: что нужно знать

Фото: EPA

Международный реестр убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории – смерть близкого члена семьи. Об этом сообщил Офис президента.

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Подать соответствующее заявление через веб-портал "Дия" могут близкие родственники погибшего человека или другие члены семьи, имеющие законные основания и подтверждающие это.

Категория касается не только погибших с 24 февраля 2022 года на территории Украины, в том числе военных, но и тех, кто умер за пределами страны, если это произошло в результате российской агрессии.

Народный депутат Елена Шуляк уточнила, что речь идет об категории заявлений А2.1. Это вторая открытая категория заявлений, которые могут подавать украинцы. Первой стала А3.1-заявлений о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

В этой категории речь идет только о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями смерти близкого члена семьи, такими как потеря дохода или поддержки, можно будет подать в другой категории, запуск которой еще готовят.

Заявитель должен предоставить как можно больше информации о событии, повлекшем смерть, включая дату смерти в случае, если она известна, место, где была причинена смерть, а также описание события, повлекшего смерть.

Также нужно предоставить любую имеющуюся документацию, например, свидетельство о смерти, документы уголовного производства или другие доказательства, касающиеся происшествия, повлекшего смерть.

Подавать заявления во вторую категорию ущерба в международный реестр могут близкие члены семьи погибшего, но далеко не все, добавила народный депутат.

Пока это:

→ один из родителей умершего лица, включая отчимов, мачех или усыновителей;

→ партнер умершего в законном браке или гражданском партнерстве;

→ ребенок умершего, включая усыновленных детей, даже если речь идет о детях от гражданского партнера.

Для подтверждения гражданского партнерства принимаются следующие виды доказательств:

→ решение суда;

→ завещания и свидетельства о праве на наследство;

→ документы о совместном проживании;

→ общие банковские счета, общие выписки из кредитных карт, контракты, банковские гарантии, доказательства общих расходов;

→ корреспонденция, адресованная обоим лицам по одному адресу (письма, посылки или официальные документы);

→ общие аккаунты в социальных сетях, общие фотографии, обновление статусов или онлайн-взаимодействие;

→ фотографии и видео;

→ медицинские и страховые записи с перечнем контактов на случай чрезвычайных ситуаций, бенефициаров или иждивенцев;

→ документы, подтверждающие право на получение пенсии или пособия в связи с потерей кормильца.

Успешная подача заявления не означает положительное решение по ней, подчеркнула Шуляк. Пока что в международном Реестре ущерба только принимают решение о том, подлежит ли заявление внесению в реестр или нет. Фактическое рассмотрение заявления и присуждение какой-либо компенсации и определение ее размера будет осуществляться компенсационным механизмом, которого еще нет – его будут создавать в будущем.

Алгоритм расчета выплат появится не раньше 2026 года, когда заработает следующая составляющая системы – Компенсационная комиссия, пояснила депутат.

Первые решения по определению размера ожидают с 2027 года. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд.

Относительно Реестра убытков сейчас разрабатывают такой финансовый механизм, который не будет на 100% зависеть от репараций, добавила депутат. Там будут и доходы от замороженных российских активов, и другие механизмы. То есть рассчитывают, что ожидать компенсации десятилетиями не придется.