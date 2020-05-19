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Лишь у каждого десятого зарплата более 20 000 грн в месяц - Госстат

Лишь у каждого десятого зарплата более 20 000 грн в месяц - Госстат
19.05.2020, 18:19

Зарплата пятой части украинцев немного выше минимальной

Каждый десятый украинец ежемесячно получает зарплату более 20 000 грн. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Большинство высокооплачиваемых работников трудоустроены в таких сферах, как авиационный транспорт, информация и телекоммуникации, финансовая и страховая деятельность, государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.

16% людей, которые получают зарплату от 15 000 до 20 000 грн, работают в сфере финансов и страхования, 12,5% - в складском хозяйстве и в сфере транспорта.

Значительная часть получателей зарплаты от 8 000 до 10 000 грн работает на складах, на водном и авиационном транспорте, в госуправлении и курьерами.

8,5% людей, чья зарплата составляет от 6 500 до 7 000 грн, работают в сфере здравоохранения, немного меньшая доля - библиотекари, сотрудники музеев и архивов. Еще меньше доля педагогов.

21,3% получают зарплату от 4 723 до 6 000 грн. Это работники административного и вспомогательного обслуживания, строители; люди, которые занимаются оптовой и розничной торговлей; задействованы в ремонте автомобилей и мотоциклов.

Всего на конец марта в Украине было более 7 млн штатных работников, которым оплатили от 50% рабочего времени.

  • В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году заработные платы снова будут расти, а безработица вернется на докризисный уровень 8-9%.
  • Вследствие пандемии COVID-19 в Украине количество бедных увеличится на 6,3 млн в лучшем случае, на 9 млн - в худшем. Такой прогноз опубликовал UNICEF.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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зарплата Госстат
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