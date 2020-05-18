От 6 до 9 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности - ЮНИСЕФ

Вследствие пандемии COVID-19 в Украине количество бедных увеличится на 6,3 млн в лучшем случае, на 9 млн - в худшем. Такой прогноз опубликовал ЮНИСЕФ.

"Согласно менее угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 миллиона, включая 1,4 миллиона детей, тогда как за более угрожающим сценарием этот показатель увеличится на 9 млн, включая 1,8 миллиона детей", - говорится в докладе.

В условиях пандемии наиболее уязвимые семьи, которым сложнее компенсировать потерю источника доходов. Это семьи с тремя и более детьми, одинокие родители с детьми, семьи с детьми до трех лет, одинокие пенсионеры в возрасте от 65 лет.

ЮНИСЕФ считает бедными людей, которые тратят меньше фактического прожиточного минимума.

Фактический прожиточный минимум в марте на одного человека составлял 3795 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4352 грн), для детей до 6 лет - 3549 грн, для детей от 6 до 18 лет - 4358 грн, для трудоспособных лиц - 3931 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4884 грн), для лиц, утративших трудоспособность, - 3217 гривен. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В Украине 197 000 граждан получили статус безработного в течение карантина. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого, сообщили в Госцентре занятости.

Все больше украинский остаются без сбережений. Об этом свидетельствуют опросы Research & Branding Group.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".